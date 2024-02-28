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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان قطري فرنسي عاجل بشأن اجتياح إسرائيل لرفح وأزمة هجمات البحر الأحمر

أمير قطر ورئيس فرنسا
أمير قطر ورئيس فرنسا

أعلن بيان قطري فرنسي مشترك، أن الدوحة وباريس ترفضان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع.

وأكد البيان أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعارضان شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة ويدعوان إلى فتح جميع المعابر بما في ذلك شمال القطاع.

وأضاف أن الرئيسين أكدا الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، كما شددا على ضرورة وقف الهجمات المعرقلة للتجارة العالمية والتي تقوض الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر.

واختتم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، زيارة دولة إلى فرنسا.

والتقى الشيخ تميم خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ بحثا الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتفعيلها في مختلف المجالات.

كما ناقشا مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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