عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 6 قرى بطوخ في القليوبية لهذا السبب

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء عن 6 مناطق بمركز طوخ اليوم الخميس بسبب أعمال الصيانة.
وقالت الشركة أن إنقطاع الكهرباء سوف يكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً  نظراً لأعمال صيانة بمحطة محولات طوخ على مغذى الرجالات ومغذى الساحل.
وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هىى( عزبة منا وعليش - زاوية بلتان - جزء من إمياى - قرية الرجالات - قرية طنط الجزيرة - قرية ساحل دجوى وتوابعها ).
وأهابت الشركة من أصحاب المخابز والمستشفيات وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

القليوبية شركة كهرباء مركز طوخ انقطاع الكهرباء محولات طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بق.تل شخص بالقليوبية لجلسة مايو

المؤبد لسائق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي ال 22 للجوالة

محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لتعظيم الموارد

رئيس جامعة بنها الأهلية: معرض "ايديوجيت" من أهم الأحداث بمجال التعليم والتدريب

بالتعاون مع حياة كريمة.. جامعة بنها الأهلية تنظم قافلة طبية بالزعفرانة| صور

الكشف على 1692 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

مصرع أب ونجليه أثناء عبورهم السكة الحديد بالقليوبية

ترشيحاتنا

بعائد 40%| الإتربي يكشف حقيقة إصدار 5 بنوك شهادات استثمار مرتفعة

عامر حسين يكشف كواليس تنظيم الدوري بـ«النظام البلجيكي».. ويؤكد: الشركة الراعية لن تتأثر

كم باقي على رمضان 2024 ؟.. الإفتاء تتحرى هلاله في هذا الموعد

"الصحة" تعلن عن تدشين أول منصة إلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر| فيديو

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان مساعدات غزة وأمن البحر الأحمر

الكنز | ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف عن مفاجأة مدوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق وقصير| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

في سباق سيارات بسنغافورة..سيدة تلقى حتفها بطريقة مروعة بسبب شعرها

بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

حكومتها أنفقت مليارات الدولارات.. دولة أجنبية تسجل أدنى معدل مواليد

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ