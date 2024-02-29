اليوم.. قطع الكهرباء عن 6 قرى بطوخ في القليوبية لهذا السبب

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء عن 6 مناطق بمركز طوخ اليوم الخميس بسبب أعمال الصيانة.

وقالت الشركة أن إنقطاع الكهرباء سوف يكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً نظراً لأعمال صيانة بمحطة محولات طوخ على مغذى الرجالات ومغذى الساحل.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هىى( عزبة منا وعليش - زاوية بلتان - جزء من إمياى - قرية الرجالات - قرية طنط الجزيرة - قرية ساحل دجوى وتوابعها ).

وأهابت الشركة من أصحاب المخابز والمستشفيات وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.