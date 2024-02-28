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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باقٍ من الزمن 3 أيام.. شبح الإغلاق الحكومي بأمريكا يعود من جديد

علم أمريكا
علم أمريكا

تتبقى أمام الكونجرس الأمريكي ثلاثة أيام لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة، حيث يعمل كبار المشرعين ومساعدوهم خلف أبواب مغلقة للتغلب على الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وداخل الأغلبية الجمهورية المنقسمة في مجلس النواب حول الميزانية وأولويات السياسة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يفتتح زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، المجلس معلنًا "أننا قريبون جدًا" من التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع يمول مجموعة من الوكالات الحكومية حتى 30 سبتمبر، نهاية السنة المالية الحالية.

وفي إشارة إلى الاجتماع الذي حضره في البيت الأبيض يوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعماء الثلاثة الآخرين من الحزبين في الكونجرس، قال شومر: “نتفق جميعا على أن الإغلاق أزمة خاسرة للشعب الأمريكي”.

لكن شومر لم يقدم أي تفاصيل بشأن الصفقة التي قال إنها وشيكة.

وفي الوقت نفسه، عرض رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، على الديمقراطيين إمكانية اتخاذ إجراء مؤقت قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة في نهاية هذا الأسبوع.

ولكن أولا، سيتعين على الديمقراطيين والجمهوريين التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من مشاريع قوانين المخصصات المالية لعام 2024 التي تواجه مواعيد نهائية متداخلة في الأول من مارس والثامن من مارس لمجموعة من الوكالات الحكومية.

ويمكن أن يؤدي القرار إلى تمديد المواعيد النهائية للإغلاق حتى 8 مارس و22 مارس.

وقالت أثينا لوسون، المتحدثة باسم جونسون، في بيان: "سيكون أي سجل تجاري جزءًا من اتفاق أكبر لإنهاء عدد من مشاريع قوانين الاعتمادات، مما يضمن الوقت الكافي لصياغة النص وللأعضاء مراجعته قبل الإدلاء بالأصوات".

وبدون إقرار نوع من التشريع بحلول وقت مبكر من يوم السبت، يمكن تقليص العمليات داخل وزارات الزراعة والطاقة وشؤون المحاربين القدامى والنقل والإسكان والتنمية الحضرية. ومن الممكن أيضًا أن تتوقف أعمال البناء في بعض المنشآت العسكرية الأمريكية.

الكونجرس

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