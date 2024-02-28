زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي يتنحى عن منصبه في نوفمبر المقبل

أعلن زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، تنحيه عن منصبه في نوفمبر المقبل.

وقال ماكونيل، الذي بلغ 82 عاماً الأسبوع الماضي، معلنا عن قراره اليوم الأربعاء في قاعة مجلس الشيوخ، إن "إحدى المواهب التي لا تحظى بالتقدير في الحياة هي معرفة الوقت المناسب للانتقال إلى الفصل التالي من الحياة".

وأضاف "لذلك أقف أمامكم اليوم لأقول إن هذه ستكون ولايتي الأخيرة كزعيم جمهوري لمجلس الشيوخ".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يشكل قرار زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي نقطة تحول إيديولوجية قوية في الحزب الجمهوري، من نسخة رونالد ريجان من المحافظة التقليدية والتحالفات الدولية القوية، إلى الشعبوية النارية والانعزالية غالبا للرئيس السابق دونالد ترامب.