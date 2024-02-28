عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

200 مليار دولار.. تفاصيل الاتفاقيات الجديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة |فيديو

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

كشف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، تفاصيل الاتفاقيات الجديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وقال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "قيمة الاستثمارات في طاقة الرياح غرب سوهاج تبلغ 30 مليار دولار، متابعا: الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ 120 مليار دولار.

 

واسترسل: هناك استثمارات الهيدروجين الأخضر في أراضي غرب وشرق المنيا، مضيفا: لدينا 27 شركة عالمية تستثمر في كمشروعات الطاقة المتجددة.

 

وأضاف أن هناك 200 مليار دولار استثمارات واعدة بالطاقة المتجددة، مشددا على أن الدولة المصرية تقدم حوافز ومزايا لتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

 

 وأكد على أن مصر ستكون مركزا لتجارة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مسترسلا: مشروعات الهيدروجين الأخضر توفر أكثر من مليون و200 ألف فرصة عمل.

الطاقة المتجددة هيئة الطاقة المتجددة طاقة الرياح سوهاج الهيدروجين الاخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

انفراد| سبائك وأطقم .. ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف حجم المسروقات.. فيديو

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

ترشيحاتنا

أفضل سورة لقضاء الحاجة.. تيّسر أحوالك وتفوز بـ13 منحة ربانية

وزير الرياضة يفتتح البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس بالقاهرة

مش ميسي ولا جورجينا السبب.. رونالدو يكشف سر حركته المشينة أمام الشباب

تطور هام.. اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحماس على إدخال المساعدات إلى غزة

حَرّ في القاهرة.. الأرصاد: ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة لمدة 48 ساعة

بشائر رأس الحكمة .. مفاجأة في أسعار السيارات بالسوق المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير.. شاهد إطلالة مي عمر في عشاء النجوم بالزمالك

يسبب الوفاة المفاجئة .. احذر هذا النوع من البطاطس

في الزمالك مع زوجها.. درة ترتدي «جمبسوت» بسعر خرافي

إطلالة جديدة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها | شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ