200 مليار دولار.. تفاصيل الاتفاقيات الجديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة |فيديو

كشف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، تفاصيل الاتفاقيات الجديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وقال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "قيمة الاستثمارات في طاقة الرياح غرب سوهاج تبلغ 30 مليار دولار، متابعا: الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ 120 مليار دولار.

واسترسل: هناك استثمارات الهيدروجين الأخضر في أراضي غرب وشرق المنيا، مضيفا: لدينا 27 شركة عالمية تستثمر في كمشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن هناك 200 مليار دولار استثمارات واعدة بالطاقة المتجددة، مشددا على أن الدولة المصرية تقدم حوافز ومزايا لتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

وأكد على أن مصر ستكون مركزا لتجارة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مسترسلا: مشروعات الهيدروجين الأخضر توفر أكثر من مليون و200 ألف فرصة عمل.