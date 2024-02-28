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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكشف نتيجة فحصه الطبي السنوي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نتائج الفحص الطبي الذي أجراه اليوم الأربعاء، لم تختلف عن العام الماضي.

وحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية، زار بايدن مركز والتر ريد الطبي العسكري، اليوم لإجراء الفحص البدني السنوي، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا لإعادة انتخابه.

ويعتبر بايدن، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة والذي سيبلغ من العمر 86 عامًا بنهاية فترة الولاية الثانية، في حالة فوزه.

وبعد آخر فحص طبي له، والذي تم إجراؤه في فبراير 2023، أعلن الأطباء أن بايدن "يتمتع بصحة جيدة وقوة" و"لياقة" للقيام بواجباته في البيت الأبيض، بينما يشكك الناخبين في قدرة بايدن على تولي الحكم بسبب عمره.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أنه أكبر من أن يترشح مرة أخرى للرئاسة، ولا يتمتع بالقدرة العقلية اللازمة لولاية ثانية، والتي ستنتهي عندما يبلغ من العمر 86 عامًا.

وقال طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، إن طريقة مشي بايدن "لا تزال متصلبة" خلال اختباره في فبراير من العام الماضي، لكن وصفه بأنه "يتمتع بصحة جيدة" و"قوي".

بايدن الانتخابات الأمريكية

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