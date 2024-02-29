ضيق وقصير| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة مميزة كعادتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة، مع معطف بنفس اللون، ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ونسقت هيفاء وهبي مع إطلالتها شرابا لافتا باللون الأبيض وطويل للغاية، وانتلعت حذاء مسطحا أنيق باللون الأسود، كما تزينت ببعض المجوهرات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.