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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تجهيزات نهائية لعرض 40 ميلا نحو الشمال بمشاركة ذوي الهمم فى بيت السناري

صدى البلد

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، عرض مسرحي تحت عنوان: "40 ميلا نحو الشمال" لفريق ضي لفنون الأداء والمسرح الدامج، غدًا الخميس 29 فبراير، فى تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى.

العرض من تأليف عبد الرحمن الحمامصى، وإعداد وإخراج سلمى محمد عبد النبى، وهو يقدم حكاية أحد عشر مهاجرًا يقدمون على رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر في قارب بالي، بقيادة صياد يسير بهم نحو المجهول، ويواجهون خلال الرحلة تحديات جسام تجبرهم على مواجهة قرار مصيرى، ألا وهو اختيار اثنين منهم للتضحية بأنفسهم ومغادرة القارب كى ينجو الآخرون، وتتكشف خلال هذه اللحظات العصيبة قصصهم ودوافعهم للإقدام على هذه الرحلة، ومع تصاعد التوتر، تظهر قوات خفر السواحل لتحاصرهم جميعًا.

يأتى هذا العرض فى إطار توضيح أهمية الفن المسرحى كأداة للتعبير الفني والثقافي، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، كما يسعى إلى إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بأجواء مسرحية متميزة تقدم رسائل إيجابية تساعد على النهوض بالمجتمع والقضاء على الظواهر السلبية، ويسلط هذا العرض الضوء على موهبة الفنانين من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة ويشجع على إبراز المواهب الشابة الواعدة فى مجال الفن المسرحي.

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 العرض المسرحي الدامج "40 ميلاً نحو الشمال" عرض تخرج الدفعة الثانية من ورشة إعداد الممثل المسرحي التي أقيمت في بيت السناري، ويهدف فريق ضي لفنون الأداء والمسرح الدامج من خلال مشروعه السنوي تخريج دفعتين، احداهما في التمثيل المسرحي، والأخرى في التأليف والكتابة.

بيت السناري اتحاد كتاب مصر الإحتياجات الخاصة الفن المسرحي بيت السناري الأثري حى السيدة زينب

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