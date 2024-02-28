زوجة حلمي بكر تكشف حقيقة تعرض الموسيقار للتعذيب .. فيديو

انتقدت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، ما تم تداوله بشأن العلاقة السيئة بينها وبين زوجها حلمي بكر، قائلةً: بقالنا فترة بنسمع كلام ومعندناش وقت للرد على الحاجات دي، مشددةً :حلمي مريض بقاله 4 شهور، ومحدش جه يزوره في البيت من وقت مرضه.



وتابعت زوجة الفنان حلمي بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أخوات زوجي قاموا بزيارته لما جه الشرقية ومعايا فيديوهات بكده، وحلمي رفض إنه يروح معاهم في بيتهم وقالهم: «أنا قاعد هنا مع ماما».



وبشأن ما تم تداوله بشأن تصريحات ابن الفنان حلمي بكر عن الحالة الصحية لوالده، قالت سماح: هشام وصل ليه كلام مغلوط، وهما قاصدين كده، واللي بيتقال غير صحيح بالمرة.



على الجانب الآخر، كشف فتحي بكر شقيق الموسيقار حلمي بكر، حقيقة المعاناة الصحية التي يعاني منها شقيقه حلمي بكر على يد زوجته، قائلاً: إن هذه المشكلات بدأت منذ سنتين مع زوجته، وخلال هذه الفترة تواصل حلمي معنا وقال إن هناك مشاكل كبيرة بينهما، وقمنا بزيارته هذه المرة، ولقينا حالته الصحية سيئة.



وأضاف فتحي بكر: جاتلي رسالة صوتية تنص على إن أخي يتعرض للتعذيب على يد زوجته الحالية، وقمت بزيارته في منزله وعرضت أن استضيفه في منزلي ولكنه رفض ذلك.



وتابع: بعدها بكام يوم اتفاجئت بإن حلمي سافر يقعد عند أهل زوجته في محافظة الشرقية، وكنت سمعت قبلها بإنه اتخطف.



وأنكر شقيق الموسيقار حلمي بكر، ما تم تداوله بشأن سوء علاقته مع شقيقه، قائلاً: كلنا على علاقة طيبة مع بعضنا، ولا توجد قطيعة بيني وبين أخويا على الإطلاق، وما تم تداوله في هذا الشأن؛ غير صحيح.



واستكمل فتحي بكر: أخويا ومراته كانوا منفصلين عن بعض من فترة، ولسه راجعين لبعض من 3 أو 4 شهور.

