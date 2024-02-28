أمريكا تكشف موقفها من إرسال قوات لـ أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ليس لديها أي نوايا لإرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، أن الدول الأخرى ستقرر بنفسها ما تريد القيام به بشأن إرسال أفراد عسكريين إلى كييف، لكن نيابة عن الولايات المتحدة، أكد الرئيس أنه لن يكون هناك جيش أمريكي على الأرض".

وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها "لا تعتزم إرسال القوات إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية هناك".

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب على الحلفاء الغربيين ألا يستبعدوا أي خيارات في سعيهم لتفادي انتصار روسيا في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات ماكرون في غمرة مكاسب ميدانية للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، فضلا عن تفاقم نقص الذخائر والأفراد على الجانب الأوكراني.

وأدلى ماكرون بالتصريحات خلال اجتماع عقد على عجل لزعماء أوروبيين في باريس لبحث سبل تعزيز الدعم الضعيف حاليا لكييف.