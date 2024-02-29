أحد مؤسسي "ماجد" يطالب دور النشر بعدم التوقف عن إصدار مجلات الأطفال|فيديو

كشف الكاتب الصحفي أنور بدر أحد مؤسسي مجلة ماجد في ذكرى مرور ٤٥ عام على إصدارها أن تسمية المجلة بهذا الاسم نسبة الي شخصية بحار خليجي مشهور له صولات وجولات من المغامرات.

وأضاف بدر في مداخلة هاتفية على قناة etc أنه تم عرض الفكرة على مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر فوافقت فورا وحرص العاملون في المجلة الذي كان معظمهم من المصريين على وضع القيم والمثل والأفكار والمبادئ وتثقيف المجتمع.

وأوضح أن المجلة ليست للأطفال فقط ولكن كذلك الكبار وكانت المجلة تصدر كل يوم اربعاء مناشداً عدم التوقف عن إصدار مجلات للأطفال لتعويد النشئ على القراءة.