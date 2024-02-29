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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

مقطع فيديو يوثق أصواتًا
مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) لشخص يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء متسائلًا عن ماهيتها.

أوضح الفيديو الذي حصل على قرابة الـ4 مليون مشاهدة في يومين فقط الرجل وهو يذهب بالكاميرا الخاصة به إلى فوهة بئر بالصحراء ويستمع للأصوات التي تخرج منه.

أصوات مركبة

تفاعل المتابعين مع المقطع كثيرًا مستنكرين حقيقة هذه الأصوات حيث قال أحدهم " إما الصوت مركب على الفيديو أو احد رامي له قطتين في البئر ويصارخون يبغون يطلعون .. لكن لو أن الصوت حقيقي كان من سمع الأصوات هذي ما راح تكون ردة فعله مثل ردة فعله في مقطع الفيديو ولكن اقل شيء بيقرا المعوذات أو سيهرب وهذا ردة الفعل الطبيعية."

كما قال آخر " أغلب المقاطع يكون الصوت فيها تركيب" فيما قال ثالث "ما نصدق شيء في النت".

أصوات غريبة بئر الصحراء فوهة بئر أصوات مركبة

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