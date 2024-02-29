عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات رفض العريس للعروس وعدم رغبته في الزواج منها

علامات رفض العريس
علامات رفض العريس للعروسةوعدم رغبته الزواج منها

عندما يبدي العريس رفضًا للعروس وعدم رغبته في الزواج منها، يمكن أن تظهر بعض العلامات التالية، بحسب موقعى "فوربس" و"webmd".

مُقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

بعد حرق نفسه تضامنًا مع غزة..واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة عن آرون بوشنل


علامات رفض العريس للعروس وعدم رغبته في الزواج منها

علامات رفض العريس للعروسةوعدم رغبته الزواج منها

عدم التفاعل والمشاركة: قد يكون العريس غير مهتم أو غير مشتاق للتفاعل مع العروسة، سواء في الفترة التحضيرية للزواج أو بعد الزواج المباشر، قد يظهر انعدام الاهتمام في المحادثات والنقاشات، وعدم المشاركة العاطفية أو الجسدية.

علامات رفض العريس للعروسةوعدم رغبته الزواج منها

انعدام الارتباط العاطفي: قد يبدو العريس غير متصل عاطفيًا بالعروسة، وعدم الاهتمام بالاحتفاظ بقوة العلاقة العاطفية بينهما، قد يشعر العريس بعدم الرغبة في الاستثمار العاطفي في العلاقة وبناء حياة مشتركة.

علامات رفض العريس للعروسةوعدم رغبته الزواج منها

تجنب الالتزام: قد يظهر العريس مقاومة للالتزام الجدي بالعروسة والحياة الزوجية، قد يتجنب مناقشة المستقبل المشترك وتحديد الأهداف المشتركة، وقد يكون غير مستعد للقيام بالتضحيات والتعاون الضروريين لبناء علاقة ناجحة.

عدم الاحترام والتقدير: قد يظهر العريس نقصًا في الاحترام والتقدير تجاه العروسة، قد يعبر عن ذلك من خلال التجاهل أو الانتقاص من قيمتها وآرائها، وقد يظهر سلوكًا مهينًا أو استخدام لغة غير لائقة.

علامات رفض العريس للعروسةوعدم رغبته الزواج منها

قلة الاهتمام بالتواصل والتفاعل الجسدي: قد يبدو العريس غير مهتم بالتواصل الجسدي مع العروسة، مثل العناق والقبلات واللمسات الحميمة، قد يتجنب المبادرة للتفاعل الجسدي ويظهر قلة الرغبة في القرب الجسدي.

علامات رفض العريس للعروسةوعدم رغبته الزواج منها

إذا كنتِ تعتقدين أن العريس يظهر بعضًا من هذه العلامات، فقد يكون من المهم فتح الحوار ومناقشة القلق والتوتر الموجود بينكما، قد يكون من الأفضل استشارة مستشار زوجي أو البحث عن الدعم العاطفي للتعامل مع هذه القضية.

الزواج العريس علامات رفض العريس للعروسة انعدام الارتباط العاطفي عدم الاحترام والتقدير ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

موضوعات متعلقة

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

دهب الشبكة طلع مزيف.. عروس تهرب من زوجها في حفل الزفاف

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

شاهدته بأحضان قريبته.. ريهام تطلب الخلع: زوجي خانني 10 مرات

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

ترشيحاتنا

رغم العقوبات.. روسيا تصدر تقنيات إنتاج النفط والغاز إلى إيران

ذروة الارتفاعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الـ 24 ساعة القادمة

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

أول رد فعل من الأهلي على تغيير نظام الدوري للموسم المقبل

عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

إعلامي يكشف عن قيمة مبلغ تجديد عقد شيكابالا للزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

علامات رفض العريس للعروس وعدم رغبته في الزواج منها

الجفاف يضرب أشهر مدن العالم.. أسابيع تفصلها عن عدم وجود نقطة مياه واحدة

نشرة المرأة والصحة|هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ