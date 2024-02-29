مسئولون بالإدارة الأمريكية: مخاوف من قيام إسرائيل بعملية برية بلبنان الصيف المقبل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن "سي إن إن" أوردت عن مسئولين بالإدارة والاستخبارات الأمريكية، أن هناك مخاوف من قيام إسرائيل بعملية برية في لبنان أواخر الربيع أو أوائل الصيف المقبل.

وقال مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية ومسئولون مطلعون على المعلومات الاستخبارية، وفقا لـ CNN، إن الإدارة الأمريكية ومسئولي المخابرات الأمريكية يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تخطط لتوغل بري في لبنان يمكن أن يبدأ في الأشهر المقبلة، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشمالية مع إسرائيل.