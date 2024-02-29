مجلس جامعة الأزهر يكرم كلية الدعوة بعد نجاح مؤتمر "صناعة وعي آمن"

كرَّم مجلس جامعة الأزهر بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة؛ بمناسبة النجاح والحضور الكبير الذي حققه المؤتمر الذي نظمته الكلية تحت عنوان: (نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن) رؤية واقعية استشرافية، برئاسة الدكتور محمد عبد الدايم، الجندي عميد الكلية، والدكتور صلاح الباجوري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أمين عام المؤتمر، والدكتور محمد رمضان أبو بكر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مقرر عام المؤتمر.

جدير بالذكر أن كلية الدعوة الإسلامية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد في العام الماضي2023م، وهي من الكليات المتميزة في جامعة الأزهر وخريجوها يشار إليهم بالبنان في جميع أنحاء العالم، ويتميز أبناؤها بالوسطية والاعتدال والتسامح؛ مما جعلهم خير سفراء لكعبة العلم في جميع أرجاء الدنيا.