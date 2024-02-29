قومي المرأة بأسوان:130 سيدة وفتاة استفادوا من برنامج التثقيف المالي وورشة الخياطة

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بـأسوان، تنظيم فعاليات البرنامج التدريبي للتوعية والتثقيف المالي استهدفت 70 سيدة وفتاة من أهالي قريتي الطويسة وبنبان قبلى بمركز دراو، وتنظيم ورش عمل للتدريب على أعمال الخياطة ومنتجات الملابس استهدفت 60 من الفتيات والسيدات بقرية أبو الريش، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ وإنجاح فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

البرنامج التدريبي

كما أشارت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان بأن برنامج التثقيف المالي وورشة الخياطة وغيرها من الأنشطة والجهود المبذولة تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لاقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى نشر التوعية بموضوعات وأساليب التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات، فضلًا عن رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات.