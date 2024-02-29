برشلونة يستقر علي رحيل الثنائي ماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو

كشفت تقارير صحيفة، أن إدارة برشلونة قررت رحيل الثنائي ماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو بنهاية الموسم الحالي.

واشارت التقارير إلي أن، نادي برشلونة يستعد للاعتماد على الشباب الواعدين، مع خطة لاعبين مثل جواو كانسيلو وأليخاندرو بالدي وأليكس فالي وجوليان أراوخو.

فيما يتعلق بروبيرتو، فقد دخل في اهتمام أندية الدوري السعودي، وتلقى عرضًا من القادسية السعودي، ولكن يبدو أنه قد رفض الانضمام للنادي السعودي بسبب اعتراض زوجته.

في الوقت نفسه، تستهدف أندية الدوري السعودي الحصول على لاعبين إضافيين من برشلونة، مثل تير شتيجن وليفاندوفسكي ورافينيا، استفادةً من الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.