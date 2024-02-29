عصام كاريكا يكشف سبب خلافه مع محمد سعد

كشف الفنان عصام كاريكا عن سبب خلافه مع الفنان محمد سعد، بسبب إحدى أغنيات فيلم "بوحة"، حيث غيّر في كلمات الأغنية بطريقة غير منطقية.

وأوضح كاريكا خلال حواره ع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة ON، أنهما لم يتعاونا سوياً منذ ذلك الحين، رغم تعاونهما في 4 أفلام سابقة، قائلا: "حصل خلاف كبير جدا ومن ساعتها متعاملناش تاني.. الأغنية الأساسية بتقول: أول ما عرفت إنك عاوزني جيت أوام مقدرش استغنى عنك يا معلمني الغرام، واقولك برضو إني ياللي في بعدك ناسيني أؤمرني هتلاقيني تحت السلم بنام".

وتابع: "هي كده.. دي قافية مظبوطة.. لكن وإحنا في الاستوديو.. سعد قالي لا.. نشيل (هتلاقيني تحت السلم بنام) ونخليها (سجادة بين إيديك).. فقلت له مينفعش لازم تبقى مظبوطة، قالي لا عاوزها كده وزعل وكان هيمشي".

أضاف: "كلمت المنتج وائل عبد الله.. قلت له محمد سعد بيغير الكلمات لحاجة مش فاهمها.. فقالي عشان خاطري والنبي مشيها، الفيلم واقف.. فعملناها ومشيت.. لسه زعلان لحد الآن وببقي هموت كل ما اسمعها".

على صعيد آخر، كشف عصام كاريكا عن الأغنية التي ندم عليها في مسيرته الفنية، قائلا: "زعلت من نفسي وندمت على أغنية (حب إيه) في فيلم (اللمبي).. لو رجع بيا الزمان هرفض أعلّم جيل جديد (حب إيه) بالطريقة اللمباوية مش بطريقة أم كلثوم".

وواصل: "أنا كنت صاحب الفكرة وكنت ببجح وأدافع عن الأغنية، بس بعترف دلوقت إن ده كان غلط".