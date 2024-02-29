العوضي والسقا والرداد ومصطفي شعبان .. عتاولة الدراما الشعبية رمضان 2024

تعد الدراما الشعبية هي الأقرب الي المشاهد المصري ، والأكثر تفاعلًا من قبل الجمهور خاصه خلال شهر رمضان الكريم ، وهذا العام سيتمكن المشاهد المصري من مشاهدة عدد من الاعمال التي تنتمي الي هذا القالب الدرامي .

المعلم :

واحد من أبزر الاعمال التي تنتمي الي هذا النوع من الدراما هو مسلسل “ المعلم ” ، والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان .

مسلسل المعلم من إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وانتصار وسلوي خطاب ورياض الخولي وهاجر احمد وأحمد بدير وطارق النهري، ومن تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف.

حق عرب :

واحد من الاعمال التي ينتظرها المشاهد هذا العام هو مسلسل “ حق عرب ” وذلك نظرا لتميز بطله أحمد العوضي في تقديم تلك النوعية من الأدوار ذات اللون الشعبي .

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

العتاولة :

وداخل احد الاحياء الشعبية بمحافظة الإسكندرية تدور احداث مسلسل العتاولة ، والذي يجمع بين النجمين أحمد السقا وطارق لطفي .

العمل من المقرر ان يشارك في بطولته أيضا كل من زينة وباسم سمرة ومي كساب وفريدة سيف النصر .

تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك .

محارب :

الفنان حسن الرداد يشارك في السباق الرمضاني بعمل ينتمي الى الدراما الشعبية ، وهو مسلسل " محارب " ، والذى كان من المقرر ان يقدمه العام الماضي الا انه تعرض للتأجيل .

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من "حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.