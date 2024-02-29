عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العوضي والسقا والرداد ومصطفي شعبان .. عتاولة الدراما الشعبية رمضان 2024

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تعد الدراما الشعبية هي الأقرب الي المشاهد المصري ، والأكثر تفاعلًا من قبل الجمهور خاصه خلال شهر رمضان الكريم ، وهذا العام سيتمكن المشاهد المصري من مشاهدة عدد من الاعمال التي تنتمي الي هذا القالب الدرامي . 

 

المعلم : 

 

واحد من أبزر الاعمال التي تنتمي الي هذا النوع من الدراما هو مسلسل “ المعلم ” ، والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان . 

مسلسل المعلم  من  إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وانتصار وسلوي خطاب ورياض الخولي وهاجر احمد وأحمد بدير وطارق النهري، ومن تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف.

 

حق عرب : 

 

واحد من الاعمال التي ينتظرها المشاهد هذا العام هو مسلسل “ حق عرب ” وذلك نظرا لتميز بطله أحمد العوضي في تقديم تلك النوعية من الأدوار ذات اللون الشعبي . 

 يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق. 

أكرم ومكي وشيكو وهشام نجوم الكوميديا برمضان وريهام حجاج سنة أولى ضحك

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

العتاولة : 

 

وداخل احد الاحياء الشعبية بمحافظة الإسكندرية تدور احداث مسلسل العتاولة ، والذي يجمع بين النجمين أحمد السقا وطارق لطفي . 

العمل من المقرر ان يشارك في بطولته أيضا كل من  زينة وباسم سمرة ومي كساب وفريدة سيف النصر  .

تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك .

محارب : 

 

الفنان حسن الرداد يشارك في  السباق الرمضاني بعمل ينتمي الى الدراما الشعبية ، وهو مسلسل " محارب " ، والذى كان من المقرر ان يقدمه العام الماضي الا انه تعرض للتأجيل .

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من "حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

الدراما الشعبية أحمد العوضى الفنان حسن الرداد الفنان مصطفى شعبان حسن الرداد رياض الخولى شهر رمضان الكريم طارق لطفي مسلسل العتاولة مسلسل حق عرب مسلسل محارب مسلسل المعلم ناهد السباعي مي كساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

ترشيحاتنا

بيشرب مخدرات .. محامي حبيبة الشماع يكشف لـ صدى البلد مفاجأة مدوية|فيديو

مفاجأة من اتحاد الكرة بشأن حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يربح 11 مليار جنيه

4 ملايين جنيه.. تحقيقات اختلاس مندوب مبيعات أموال شركة أجهزة كهربائية شهيرة|انفراد

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم هدفه السمو بالأخلاق وتهذيب النفس

مصر: استهداف إسرائيل للفلسطينيين في دوار النابلسي جريمة مشينة واستهتار بقيمة الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

تحدث مرة كل 4 سنوات.. تفاصيل مدهشة عن السنة الكبيسة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ