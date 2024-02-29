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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يناقش الإجراءات المطلوبة لطرح منتجات مشروعات الدواجن من الطيور الحية تزامنا مع شهر رمضان

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

 

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، اجتماعاً بحضور مسؤولى مشروعات الدواجن المركزية والزراعة والطب البيطري ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام من التفتيش المالي والإداري والشؤون المالية والقانونية والوحدة الاقتصادية والمتابعة
ناقش السكرتير العام المساعد،تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعظيم عوائد مشروعات الدواجن،من خلال طرح منتجات المشروع للمواطنين بأسعار مناسبة من الطيور الحية"رومي ودجاج" بمنافذ المشروع،تزامناً مع  قرب شهر رمضان،وضمن خطة المحافظة  لاستمرار تحقيق الأمن الغذائي وإحداث التوازن في سوق اللحوم البيضاء ،والتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من تلك السلعة الحيوية،والتي يزداد عليها الطلب وكثرة الاستهلاك  في أيام الشهر الكريم

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وجه السكرتير العام القائمين على المشروع ،باتخاذ اللازم  لسرعة طرح منتجات المشروع من الطيور الحية، والكميات المقررة طرحها وآليات التسعير والتوسع في زيادة منافذ العرض ،وذلك اعتباراً من السبت المقبل بمنفذ المشروع شرق النيل،وتحت إشراف بيطري كامل على المنطومة وحلفات الإنتاج والتداول،مؤكداً على  توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" بالاستفادة من أعمال التطوير التي تمت بالمشروع  والتي شملت اضافة عنبرين جديدين "أتوماتيك" (تربية وإنتاج ) لرفع الطاقة الإنتاجية ، مما يسهم بشكل كبير في زيادة المعروض لحوم الدواجن  وبيض المائدة  ويساعد  في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة

وعقب الاجتماع ، توجه السكرتير العام المساعد مشروعات الدواجن ، لمتابعة انتظام العمل بالمشروع ، وتفقد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة ،وتابع سير العمل بالمحطة، والاطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور

 

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