عبد الملك الحوثي: الوجود الإسرائيلي في فلسطين مآله الحتمي هو الزوال

أكد عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي أنه لا بقاء لليهود في السيطرة على فلسطين ولا على القدس ولا على المسجد الأقصى مهما أجرموا وظلموا.

وقال أيضا في تصريحات له : اليهود الصهاينة مهما أسرفوا في الإجرام مآلهم الحتمي هو الزوال والهزيمة والخيبة من المآلات الحتمية في هذا الصراع خسارة كل الذين يوالون اليهود.

وأضاف : هذا الليل سينجلي ونور النصر والفرج والأمل الواعد لهذه الأمة قادم رغم أنوف الأعداء ومن يوالونهم من الأغبياء والأمة مع هذه المتغيرات الكبرى والمرحلة التاريخية في ذروة الصراع أمام اختبار كبير.

وتابع: نحن ننطلق في تحركنا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ومأساة غزة من منطلق الانتماء اليماني و ننطلق في تحركنا مع فلسطين من الوعي بطبيعة الصراع وفهم العدو وأننا جزء من هذه المعركة.

وختم : عملياتنا منذ بدايتها وإلى اليوم عمليات فاعلة ومؤثرة ومستمرة والتحرك الشامل لشعبنا العزيز يجسد الانتماء الإيماني والصدق مع الله والترجمة الفعلية للقيم والأخلاق التي يمتلكها.