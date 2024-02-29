أيهما أحلى؟.. هند عبد الحليم قبل وبعد عمليات التجميل

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة هند عبد الحليم، بعد إزالة الحسنة من وجهها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هند عبد الحليم، سبب إزالة الحسنة وقالت: شيلت الحسنة عشان حسيت أني زهقت، ببص في المرايا بحس أنها واخده كتير من النظر، حبيت يبقى في تغير لأني زهقت .

وتحرص الفنانة هند عبد الحليم، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتفضل هند عبد الحليم، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها وأناقتها.

كما تختار الوان الشعر البنية والشقراء التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

وإليكم صور هند عبد الحليم قبل وبعد إزالة الحسنة.