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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالقذائف.. فصائل فلسطينية: استهدفنا آليتين عسكريتين إسرائيليتين جنوبي قطاع غزة

صدى البلد

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بالقذائف في منطقة عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

في اتصال مع بايدن.. السيسي يحذر من خطورة استمرار التصعيد واستهداف المدنيين في غزة

المجاعة تسيطر على أطفال غزة وسط الأزمة الإنسانية

وفي سياق متصل، أصدر مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي دخلت يوها الـ 146 على التوالي.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان له عبر قناته على تليجرام: " مرت 146 يوماً على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ارتكب بها الاحتلال 2,627 مجزرة راح ضحيتها 37,139 شهيداً ومفقوداً.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي، أن هناك 13,230 شهيداً من الأطفال، و7 أطفال استشهدوا نتيجة المجاعة، و8,860 شهيدة من النساء، و340 شهيداً من الطواقم الطبية، و47 شهيداً من الدفاع المدني، و132 شهيداً من الصحفيين.

فصائل غزة قطاع غزة الاحتلال اخبار التوك شو

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