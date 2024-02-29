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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالجنيه| تفاصيل مثيرة وراء سداد كهربا الغرامة للزمالك

كهربا
كهربا

أعلن مكتب المحامي كمال شعيب دفاع رجل الأعمال ممدوح عباس وممثلا عن نادى الزمالك إنهاء كافة إجراءات سداد غرامة اللاعب محمود كهربا لصالح القلعة البيضاء.

وقال مكتب كمال شعيب المحامي في بيان ريمي: "بفضل الله يتشرف المكتب بالإعلان عن إتمام كافة إجراءات سداد غرامة اللاعب محمود عبد المنعم ( كهربا ) بموجب الأحكام النهائية الصادرة لصالح النادى من محكمة التحكيم الرياضية ( كاس ) حيث قام اللاعب بسداد كامل المبالغ المحكوم بها مضافا إليها ما تم الحكم به من فوائد قانونية حتى تاريخه 29/2/2024، ويتوجه المكتب بجزيل الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك  بقيادة الكابتن / حسين لبيب لما تم ويتم بذله من مجهود لصالح النادى".

وكان الإعلامي أحمد موسى كشف عن المبلغ الذي سدده محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لنادي الزمالك “الغرامة الموقعة عليه”

وكتب موسى عبر منصة إكس

ما هو المبلغ الذي سدده كهربا لنادي الزمالك ؟ 
الاجابة هي : سدد كهربا مبلغ ٧٤ مليون و٢٠٠ الف جنيه مصري تم تحويله بالكامل في حساب الزمالك بفوائده حتي اليوم ٢٩ فبراير ٢٠٢٤


وأضاف : تم حساب قيمة الغرامة بالفوائد علي اساس سعر الجنية امام الدولار ب ٣٠ جنيه و٨٠ قرشا .

 

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بالجنيه| تفاصيل مثيرة وراء سداد كهربا الغرامة للزمالك

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

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