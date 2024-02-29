إفريكسيم بنك يعلن انضمام مصر كعضو مؤسس لصندوق تنمية الصادرات FEDA

أعلن الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" عن انضمام مصر ضمن اتفاقية تأسيس صندوق تنمية الصادرات FEDA التابع للبنك.

وقال " أوراما" في تصريحات له اليوم، إن الانضمام للاتفاقية يؤكد إجراءات مصر لتعزيز مبادرات لدعم التجارة والاستثمارات في القارة الإفريقية، مؤكدا أنه يساعد في توفير رأسمال مستدام للاقتصادات الافريقية ويدعمها في مجالي التصنيع والتجارة وتعزيز قدراتها .

وأضاف أن الانضمام يعكس قدرات مصر وإجراءاتها لدعم أكبر للتجارة في الدول الإفريقية وتحفيزها بما ينعكس على صادرات القارة السمراء .

وأشار إلى أن إدراج مصر في قاعدة عضوية FEDA يوسع بشكل كبير نطاق تدخلات FEDA مع أهدافها الأساسية المتمثلة في توفير رأس مال مستدام للاقتصادات الأفريقية.