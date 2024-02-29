من غيرها مش هتسافر.. تعرف على تطعيمات الحجاج بجميع محافظات مصر

تعد وثيقة التطعيم أو شهادة التطعيمات للحجاج من المستندات المهمة التي بدونها لا يمكن السفر، حيث تشترط تناول لقاح السحائي والأنفلونزا الموسمية.

وحرصت وزارة الصحة على توفير وتسخير كافة الإمكانيات، من قبل وزارة الصحة تزامنا مع الاستعداد لموسم الحج المقبل 2024، ويبحث كثير من المتقدمين لموسم الحج 2024م، عن المكاتب التي توفر تطعيمات المسافرين.

ويستعرض صدى البلد عدد من مكاتب الصحة التي توفر التطعيمات على مستوى الجمهورية:

مكاتب التطعيم بالقاهرة

مكتب تطعيم الحجر الصحي بالمطار: صالة 1.

مكتب صحة المحكمة 32 شارع الحجاز.

مكتب صحة نصر ثان الحي السادس.

مكتب صحة الشريف بجوار مترو الخلفاوي.

مكتب صحة المعادي 71 ميدان التعاون.

مكتب صحة عابدين 197 ش التحرير.

مكتب صحة قصر النيل 7 ش رضا.

مكتب صحة نصر أول 14 شارع عمارات رابعة.

مكتب صحة التجمع الأول المجاورة العاشرة.

مكتب صحة الست خضرة شارع راغب.

مكتب صحة الأسمرات شارع 9.

مكتب صحة الزاوية القديمة شارع محمد الأسمر.

مكتب صحة العباسية 2 شارع المستشفى الإيطالي.

مكتب صحة المنيل 15 شارع إبراهيم باهر زغلول.

مكتب صحة الأندلس شارع مؤسسة الزكاة.

مكاتب التطعيم في محافظة دمياط

مكتب صحة أول دمياط .

مكتب صحة الزرقا كوبري المركز.

مكتب الحجر الصحي بميناء دمياط.

مكتب دمياط الجديدة بالمركز الطبي العام.

مكاتب تطعيم المسافرين في الدقهلية:

مكتب صحة ثان المنصورة.

مكتب صحة ميت غمر.

مكتب صحة الجمالية.

مكتب صحة بلقاس.

مكتب صحة السنبلاوين.

مكتب صحة دكرنس.

مكاتب تطعيم المسافرين في الشرقية:

مكتب صحة أول الزقازيق.

المركزي الطبي بالحسينية.

مكتب صحة منيا القمح أول.

مكتب صحة أول بلبيس.

مركز طبي أول أبو كبير.

مركز طبي كفر صقر.

مركز طبي القنايات.

مكتب صحة ديرب نجم.

مكتب صحة فاقوس أول.

مركز طبي 46 بالعاشر.

مركز طبي أبو حماد.

مكاتب تطعيم الحجاج في الاسكندرية:

مكتب صحة المندرة.

مكتب صحة سموحة.

مكتب المراقبة الدولية.

مكتب صحة العامرية ش القسم.

وحدة العجمي البحرية الهانوفيل.

الحجر الصحي بميناء اسكندرية.

مكاتب تطعيم الحجاج في بورسعيد

مكتب التطعيم الدولي بالحجر الصحي حي العرب.

مكتب صحة بورسعيد أول شارع النهضة.

مكتب الحجر الصحي ببورتوفيق باب 9

مكاتب الصحة في بورسعيد

مكتب صحة السبع بنات.

مكتب صحة القصاصين الجديدة.

مكاتب الصحة في القليوبية

مكتب صحة بنها رابع المركز الطبي العام.

مكتب صحة حجازي.

المركز الطبي بكفر شكر.

مركز طبي الشباب العبور.

مركز طبي الخانكة أول المثلث.

مركز طبي الخصوص.

مركز طبي بهتيم ثاني.

المركز الطبي بشبين القناطر.

مركز طبي طوخ.

مكتب صحة القناطر الخيرية أول.

مركز طبي قليوب المحطة.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج بكفر الشيخ

مكتب صحة كفر الشيخ أول.

مكتب صحة دسوق.

مكتب صحة مطوبس.

مكتب صحة الحامول.

مكتب صحة فوة.

مكتب صحة قلين.

مكتب صحة بيلا.

مكتب صحة سيدي سالم.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج بسوهاج

مكتب صحة ثالث سوهاج.

مكتب صحة طهطا.

مكتب صحة أول بجرجا.

مكتب صحة البلينا.

مكتب صحة أول أخميم.

مكتب صحة المنشاة.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج في قنا

مكتب صحة قنا.

مكتب صحة قوص.

مكتب صحة نجع حمادي.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج في الاقصر

مكتب صحة ثان الأقصر.

مكتب صحة إسنا.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج أسوان

مكتب التطعيم الدولي بمعزل الحجر الصحي.

مكتب صحة أسوان أول.

مكتب صحة كوم أمبو.

مكتب صحة إدفو.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج بني سويف

مكتب صحة أول بمساكن الدلالة.

رعاية الطفل بالفشن.

المركز الطبي ببا.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج الفيوم

مكتب صحة خامس بالحادقة

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج مطروح

مكتب صحة الحمام.

مكتب صحة الضبعة.

مكتب صحة مطروح أول.

مكتب صحة سيوة ش أنور السادات.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج بالجيزة

المركز الطبي بناصر.

عيادة حي أول العكريشة.

المركز الطبي الحضري غرب إيتاي.

الإدارة الصحية ببدر.

المركز الطبي الحضري برشيد.

مكتب صحة أبو المطامير.

وحدة البلاكوس الصحية.

مكتب صحة أول بالمحمودية.

المركز الطبي الحضري صحة أول إدكو.

المركز الطبي الحضري بجوار شبكة الكهرباء.

مكتب صحة أول بالدلنجات شارع الجبانة.

مركز رعاية الأمومة والطفولة الرحمانية.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج بالمنيا

مكتب صحة المنيا ثالث.

مكنب صحة ثالث ملوي.

مكتب صحة ثالث مغاغة.

مكتب صحة ثاني سمالوط طريق أسوان الزراعي.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج بمحافظة أسيوط

مكتب صحة أول أسيوط.

مركز صحي القوصية.

مركز صحي ديروط.

مكتب صحة أبو تيج.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج بمحافظة الغربية

المركز الطبي صحة خامس بطنطا.

مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة.

مكتب صحة سمنود.

مكتب صحة ثان السنطة.

مكتب صحة زفتي.

مكتب صحة مستشفى قطور.

مكتب صحة أول كفر الزيات.

مكتب صحة ثان بسيون.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج بمحافظة الجيزة

مكتب التطعيم الدولي مجمع المصالح.

مكتب صحة الطالبية 383 ش الهرم.

مركز ميت عقبة ش السودان.

مكتب صحة كرداسة.

مكتب صحة أكتوبر مسجد الحصري.

مكتب صحة الحوامدية.

مكتب صحة الباويطي الواحات البحرية.

مكتب صحة أطفيح الطريق العمومي.

رعاية شمال العياط.

مركز صحي زين شارع ترعة زنين .

رعاية طفل البدرشين.

مكتب صحة أوشيم مدينة أوسيم.

رعاية طفل زايد الحي الحادي عشر .

مكتب صحة الصف بجوار بنك مصر.

وحدة نكلا طريق وردان الزراعي.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج بالمنوفية

مكتب صحة شبين الكوم ثان.

مكتب صحة منوف ثان.

مكتب صحي أشمون.

مكتب صحة السادات.

مكتب صحة الباجور

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج الوادي الجديد

مكتب صحة الخارجة.

مكتب صحة الداخلة.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج البحر الأحمر

مكتب صحة الغردقة ش الكورنيش.

مكتب صحة رأس غارب .

مكتب صحة سفاجا.

مكتب صحة القصير.

مكتب صحة الشلاتين.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج شمال سيناء

مكتب التطعيم الدولي العريش بجوار الأحوال المدنية.

مكتب صحة بئر العبد حي العمارات.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج جنوب سيناء

مكتب صحة راس سدر.

مكتب صحة طور سيناء.

مكتب صحة نويبع المركز الطبي الحضري بالمزينة.