عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد حسن قائمة الأهلي لمواجهة يانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن: قائمة الأهلي لمواجهة يانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد مجدي افشة، رضا سليم، طاهر محمد طاهر،أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أنتوني موديست، وسام ابو علي.

المستبعدون 
محمد الشناوي، محمود الزنفلي، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، كريستو، كريم نيدفيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

حرب وظلم وفساد .. تعليق مثير من كهربا بعد حل أزمته مع الزمالك

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

ترشيحاتنا

الإعلام الحكومي بغزة يفجر مفاجأة بشأن شهداء مجـ زرة الطحين

رسائل مصرية للولايات المتحدة.. أهم توجيهات السيسي إلى بايدن حول أوضاع غزة

تصرف همجي.. أبو الغيط يدين بأشد العبارات مجـ زرة دوار النابلسي

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة حجب سند يؤكد نصيبًا لوارث بالقانون

مجـ.زرة شارع الرشيد.. جوتيريش يدين الغارة الإسرائيلية على غزة

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي والبرهان لحل الأزمة السودانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش بملابس رياضية جريئة تثير الجدل

رسالة مثيرة .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

غير مكلفة.. خلطة بهارات البطاطس المقلية الخاصة بالمطاعم

مفيش رباية .. إنهاء طالبة العريش حياتها يستفز جمهور السوشيال ميديا

فيديو

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ