قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شارك الإعلامي أحمد حسن قائمة الأهلي لمواجهة يانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: قائمة الأهلي لمواجهة يانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد مجدي افشة، رضا سليم، طاهر محمد طاهر،أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أنتوني موديست، وسام ابو علي.

المستبعدون

محمد الشناوي، محمود الزنفلي، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، كريستو، كريم نيدفيد