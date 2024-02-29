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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفل زفاف أغنى شاب في الهند.. تفاصيل الفرح خيالية

أغنى شاب في الهند
أغنى شاب في الهند

يفتخر رجال الأعمال بـحفلات الزفاف ويعتبرونها إحدى مظاهر البذخ والافتخار، وفي هذا السياق  يصر أغنى رجل في الهند، ويدعى موكيش أمباني، على إبهار العالم بحفلات الزفاف البالغة البذخ والمصممة بشكل يفوق الخيال.

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وكشف أمباني عن أنه سيقيم حفل زفاف أكثر إسرافًا وبذخًا من ذلك الذي أقامه لابنته الكبرى في عام 2018، وهذه المرة لابنه الأصغر أنانت البالغ من العمر 28 عامًا.

وجذب حفل الزفاف جميع  الصحف من جميع أنحاء الهند، والتي ستشهد زواج أنانت أمباني من راديكا ميرشانت، ابنة عائلة أعمال معروفة تدير شركة Encore Healthcare، وهي شركة أدوية هندية كبيرة.

وتبلغ ميرشانت من العمر 29 عامًا، وتعمل راقصة كلاسيكية هندية ومدربة، وتترأس مجلس إدارة شركة Encore.

في حين أن التفاصيل الكاملة لحفل الزفاف، المتوقع عقده في يوليو، لم يتم الإعلان عنها بعد، إلا أن الحفل الذي يسبق الزفاف لمدة ثلاثة أيام في مارس يبدو أنه حدث فخم ومليء بالنجوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن  انطلاقة احتفالات الزفاف في الأول من الشهر المقبل في حفل يستمر ثلاثة أيام يقام في حديقة مساحتها 3 آلاف فدان، في أراضي مصفاة نفط في جامناجار، في ولاية جوجارات، موطن أمباني.

أوضحت التقارير أن  الحديقة التي يقام بها حفل الزفاف تحتوي على أكثر من 10 ملايين شجرة وأكبر بستان مانجو في آسيا، كما أنها موطن لمركز أمباني لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، والذي يضم ألفي حيوان تم إنقاذها من الهند ومن جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفهود والنمور والأسود والجاغوار والفيلة.

أغنى رجل الهند

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