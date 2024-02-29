أنس بوخش ضيف إسعاد يونس فى صاحبة السعادة

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن ضيف حلقتها القادمة فى برنامجها الشهير صاحبة السعادة، وهو الإعلامي الإماراتي أنس بوخش للحديث عن حياته الشخصية والعملية

ونشرت اسعاد يونس برومو الحلقة عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وتحدث أنس خلال الحلقة عن أصعب الحلقات التى قدمها وسر علاقته بوالدته وأسرار وتفاصيل كثيرة.







ويقدم أنس بوخش برنامج حواري بعنوان Abtalks على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واستضاف من خلاله عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب.





أحمد سعد ضيف أنس بوخش فى أخر حلقات Abtalks

حل الفنان أحمد سعد ضيفًا على برنامج Abtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وكشف أحمد سعد عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية .



وقال أحمد سعد :"ابتديت أحفظ قرآن وابتهالات دينية في طفولتي وبعدين دخلت في أم كلثوم وعبد الوهاب.



وأوضح أحمد سعد :" وكنت دايما في العيلة بحب أظهر عشان كنا 9 وحب الظهور ده نوع من أنواع الأمراض كنت بحارب طول الأسبوع عشان أبان قدامهم.