الرئيس التونسي يزور الجزائر لحضور منتدى البلدان المصدرة للغاز

يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيد، زيارة الجزائر غدا الجمعة لمدة يومين لحضور القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتوجه يوم الجمعة 1 مارس 2024، إلى الجزائر تلبية لدعوة عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة".

وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن توجه سعيد إلى الجزائر يأتي للمشاركة كضيف شرف في القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدّرة للغاز التي ستلتئم يوم 2 مارس 2024 بالجزائر.

وأعلنت السلطات الجزائرية تدشين المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز GRI التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، مساء اليوم الخميس, بالجزائر العاصمة، على هامش انعقاد القمة السابعة للمنتدى، من الخميس إلى السبت.

ويعد المعهد مركزا رائدا للابتكار والأبحاث، مخصصا لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز عبر العالم.