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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدوا.. معاشات مارس بالزيادة الجديدة اليوم

صدى البلد

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها.

وأوضح عوض أن الزيادة الجديدة تستفيد منها ما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بدءاً من اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس.

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وأشار عوض إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال مكاتب البريد وفروع الهيئة. وناشد عوض أصحاب المعاشات التأكد من بياناتهم الشخصية على موقع الهيئة الإلكتروني، لضمان سهولة وسرعة صرف المعاشات.

وتابع عوض أن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات. وأكد عوض أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.

الزيادة تأتي تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية

وقال عوض ، في تصريح له اليوم ، إن الزيادة تأتي تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي جاءت ترجمة عملية لشعوره بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.


وأضاف : أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره تمهيداً للتنفيذ.


وأشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، كما أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو بلغت حوالي 22 مليار جنيه .


وأوضح أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/ 3/ 2024 وحتى 30/ 6/ 2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبار اًمن تاريخ استحقاق المعاش.

ووجه عوض خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة التي تهدف إلى توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.


كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
 

معاشات مارس بالزيادة الجديدة عوض رئيس الجمهورية

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