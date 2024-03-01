اخبار مصر|1700 مكتب بريد لصرف معاشات مارس.. الحكومة تقر تعديل الأجور.. انخفاض أسعار 20 سلعة

اخبار مصر ....قررت الهيئة القومية للبريد اتخاذ التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد، وتشغيل 1700 مكتب بريد إلى جانب جميع الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

رسائل مصرية للولايات المتحدة.. أهم توجيهات السيسي إلى بايدن حول أوضاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأبدت مصر تحذيراتها من خطورة استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة، معبرة عن إدانتها الواضحة لاستهداف المدنيين الأبرياء.

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الجمعة 1 مارس 2024، مشيرة إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية، وتقرر تشغيل 1700 مكتب بريد إلى جانب جميع الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة…

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

شهدت أسعار السلع الغذائية تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية ، بعد الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية ، حيث انخفضت أكثر من 20 سلعة غذائية وما زال الانخفاض مستمرًا في أسعار السلع الغذائية.

الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

مجلس الوزراء: إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة

وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بحرم الأهرامات "منفذ طريق الفيوم الصحراوي".

الحكومة توافق على منح الرخصة الذهبية لمصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية

وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة "ميرمك" الإيطالية، لتوريد ماكينة فحص السكة والقضبان، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة، لتتناسب مع ما تقدمه الهيئة من خدمات مميزة للركاب.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي: مصر حريصة على دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

الحكومة تقر تعديل الأجور: 7 آلاف للدرجة الثانية و9 للمدير و12 ألفا للممتازة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في عدد من المحافظات.

مصر تتسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة" و5 أخرى غداً

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بأنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، ومن المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.

بعد موافقة مجلس النواب.. الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون بشأن الأراضى الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

استهلاك الإنسان المفرط للحيوانات.. تهديد خطير على البيئة ومستقبل الكوكب

يساهم استهلاك الإنسان المفرط للحيوانات، في تفاقم ظاهرة الاحترار العالمي وتنتج تربية الحيوانات ما بين 14 - 16% من إجمالي الغازات الدفيئة العالمية، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على البيئة ومستقبل كوكبنا.

29 فبرابر.. يوم استثنائي مثير للجدل بين الفرح والخوف

يأتي شهر فبراير هذا العام أطول بـ يوم واحد من المعتاد، هو ما يعني أننا ندخل سنة كبيسة، أي تحتوي على 366 يوما بدلا من 365 يوما كالمعتاد.

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار الجسر الجوى لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك تغير مسارها لإنقاذ حياة راكبة

قالت مصر للطيران، إنه تم تغيير مسار رحلتها رقم MS985 من طراز B777/300 وعلي متنها 309 راكب، والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك وذلك لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة علي متن الطائرة.