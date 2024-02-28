اخبار مصر| الرئيس يبحث أوضاع غزة مع قادة الجيش.. 3 مليارات دولار في طريقها لمصر

اخبار مصر ....قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

لاستعراض المستجدات الإقليمية والدولية.. السيسي يجتمع مع وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة| فيديو وصور

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ناحية محافظة مرسى مطروح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

المتحدث العسكري: مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

صرح العقيد أ.ح غريب عبد الحفاظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة بأن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذوا عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

الحكومة تستعرض العروض المقدمة لشراء وطنية.. تفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.

بحضور 120 من الكهنة والرهبان ..المؤتمر العلمي الثاني لمعهد "الأنبا شنودة" بإخميم|صور

نظم معهد الأنبا شنودة للدراسات الليتورجية والألحان القبطية التابع لإيبارشية إخميم وساقلته على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، مؤتمره العلمي الثاني في مقره بمطرانية إخميم.

اللحوم بـ300 والأسماك بـ70 جنيها.. الزراعة تعلن تفاصيل أكبر معرض للسلع

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على والمنافذ والمعارض أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا تحقق رغبات المواطنين من خلال توفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق وذلك على خلفية انخفاض كل أنواع ومستلزمات الأعلاف اليوم بنحو 1000 جنيه في الطن حيث يباع حاليا طن فول الصويا بـ 36.500 الف جنيه وطن الذرة الصفراء المحلي بـ 17.700 ويباع المستورد منها بـ 16.800 .



نادر نور الدين: تبطين الترع كان توصية من الاتحاد الأوروبي وحقق المطلوب

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة، إن الدولة أنشأت 3 محاور لتنمية الموارد المائية، أولا بتحلية مياه البحر، وأنتجنا هذا العام مليار متر مكعب، وسننتج في 2030 3 مليارات متر مكعب وفي 2050 5 مليارات، وهي إضافة تكفي لري مليون فدان، وبدأنا ترشيد استهلاك المياه عن طريق تبطين الترع، والتوجه للري الحديث، ومعالجة المياه؛ لننتج 20 مليار متر مكعب تصلح في إنتاجها للتصدير والحفاظ على صحة المواطن.

عاجل| الخط الثالث للمترو يعلن تغيير كافة مواعيد العمل بداية من الغد

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، أنه سيتم تغيير مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور لمحطة محور روض الفرج، على أن يتم غلق المحطات في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، يوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير.

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

يبحث المواطنون عن أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، خاصة أنه من المتوقع أن تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة .

القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة

أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة إماراتية وأردنية.

العمل.. معرض لمنتجات خريجي التدريب بالمجان في القرى الأكثر احتياجاً بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، معرضاً لمنتجات مركز التدريب المهنى التابع لمديرية العمل ، بجمعية حسن الخلق بقرية تندة مركز ملوى ، وذلك لتوزيع منتجات دورات التفصيل والخياطة ، وعددها 377 قطعة من الملابس الجاهزة على الأسر الأكثر احتياجاً بالمجان.