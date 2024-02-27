قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

يبحث المواطنون عن أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، خاصة أنه من المتوقع أن تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة .

وشهدت أسعار الأعلاف انخفاضًا خلال الساعات الماضية؛ بالتزامن مع الإعلان عن صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق خلال الساعات القليلة الماضية.

أسعار الماشية



وفى هذا الصدد ، قال حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسواق المواشي الحية شهدت هزة في الأسعار بعد الإعلان عن صفقة "راس الحكمة " وانخفضت أسعار المواشي الحية من الفين الي خمسة الاف جنيه في الرأس الواحدة فيما انخفضت أسعار القائم نحو خمسة جنيهات في الكيلو الواحد ، لافتا إلي أن أسعار الابقار والجاموس الوالد انخفضت من 90 ألفا للراس الي 85 ألفا في الأصناف المميزة.



وأضاف عبد الرحمن خلال تصريحات له، أن كيلو الحوم من العجول البقري القائم يباع حاليا بـ 175 جنيها بعد ان كان منذ ايام ب180 جنيها فيما يباع كيلو العجول الجاموسي القايم ب160 جنيها بعد ان كان 165 جنيها في الأصناف المميزة كما انخفضت كل أنواع ومستلزمات الاعلاف بنحو 1000 جنيه في الطن حيث يباع حاليا طن فول الصويا ب 36.500 الف جنيه وطن الذرة الصفراء المحلي ب17.700 ويباع المستورد منها ب16.800 فيما يباع طن علف المواشي ب 19.500 الف ويباع بعض الانواع 21.000 الف ويباع طن كسب فول الصويا بنحو 37500 الف جنيه كما يباع طن تسمين الدواجن ب29.200 الف جنيه وطن علف الدواجن البياضة ب 25.400 الف جنيه.



تدني سعر الدولار

وأشار أبو صدام انه يتوقع مزيد من انخفاض الاسعار بعد تدني سعر الدولار في السوق الموازي نتيجة مباشرة لتداعيات الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأكد عبدالرحمن أن أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة استقرت عند 380 جنيه للكيلو و400 جنيه للكيلو في بعض الأماكن ، وتتراوح أسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها للكيلو فيما تباع اللحوم المستورة ب 170 و230 جنيها للكيلو في بعض الاماكن و في معارض أهلا رمضان تباع اللحوم بسعر 250 جنيها للكيلو.



كما أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم طوال الفترة الماضية كانت زيادات وهمية وليست حقيقة، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرتين من خلال الغرفة التجارية لكل من وزير الزراعة ورئيس الوزراء ستؤدي لانخفاض كبير في أسعار اللحوم.

نداء للتجار

ووجه هيثم عبد الباسط، خلال تصريحات تليفزيونية، نداء لتجار اللحوم بمجازر البساتين والجيزة يطالبهم بتخفيض أسعار اللحوم نظرا لانخفاض العملة الأجنبية التي كانت مبررا لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن 70% من محلات الجزارة تحقق أرباحا طفيفة وأحيانا لا تحقق.

وتابع: "70% من محلات الجزارة مفيش مستهلك بيخش لها إلا لما تبيع لها حتى لو هتبيع بسعر التكلفة، ونأمل ترجع أسعار الكيول للعجول الحية لـ120 عشان نبيع من 300 إلى 350 جنيها"، مشددا على ضرورة تدخل الدولة لتحقيق تخفيض في أسعار اللحوم







أسعار اللحوم اليوم الإثنين

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهً

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بي350 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.