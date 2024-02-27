بحضور 120 من الكهنة والرهبان ..المؤتمر العلمي الثاني لمعهد "الأنبا شنودة" بإخميم|صور

نظم معهد الأنبا شنودة للدراسات الليتورجية والألحان القبطية التابع لإيبارشية إخميم وساقلته على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، مؤتمره العلمي الثاني في مقره بمطرانية إخميم.

تضمن المؤتمر إحدى عشر ورقة بحثية تعرض للمرة الأولى، قُدِمت على مدار أربعة جلسات، وتنوع محتواها ما بين مختلف فروع الدراسات الليتورجية.

جاءت عناوين الأوراق البحثية الإحدى عشر، كالتالي:

- "كشف الرأس في الطقس القبطي طبقًا للمخطوطات والمطبوعات الطقسية" - الراهب ميصائيل البراموسي.

- "إبصاليات تخص الأب البطريرك عند حضوره للكنيسة من مخطوط دفنار كنيسة القديسة بربارة" الباحث وجيه سامي.

- "خولاجي القديس سرابيون أسقف تمويس" الباحث دانيال سامي.

- "مخطوطات الدار البطريركية في العالم الرقمي مخطوط لاهوت 110 نموذجًا" د. إبراهيم ساويرس.

- "التغيرات التي طرأت على البصخة المقدسة بدءًا من القرن العاشر الميلادي" الباحث رفيق عادل (ألقاها نيابة عنه القس بيتر وجيه).

- "الاستخدام الليتورجي لأسفار الانبياء الصغار" القس إشعياء فوزي.

- "أرباع الناقوس كعنصر ليتورجي مستقل: النشأة والتطور" الباحث مايكل حلمى.

- "صلاة الثالث: (صلاة صرف الروح - صلاة رفع الحصير) " القمص يسطس فانوس.

- "طروحات للأبوين الانبا يحنس القصير، الانبا موسي الأسود من مخطوط دير ابو حنس، مخطوط بورجيا 101 قبطي" الباحث خلف شحاته ملك.

- "إعداد الموعوظين كنموذج للتنشئة المسيحية" القس مينا القمص إسحق.

- "محاولة جمع وتحقيق كتاب تفسير التفسير" الباحثين: عماد حرز - إسحق الباجوشي.



كما عرض على هامش المؤتمر كتاب سير البيعه المقدسه للباحث شريف رمزي.

وحضر المؤتمر ١٢٠ من الآباء الكهنة والرهبان والمكرسين والمرتلين والباحثين وأساتذة وطلبة المعاهد الدينية والكليات الإكليريكية من عدة إيبارشيات.

وأقيم على خلال المؤتمر معرضًا للكتاب تضمن مؤلفات لمدرسي المعهد ومؤلفات لبعض الباحثين في مختلف فروع الدراسات الليتورجية بالإضافة إلى بعض المقررات التي يتم تدريسها بالمعهد.