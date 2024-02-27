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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل.. معرض لمنتجات خريجي التدريب بالمجان في القرى الأكثر احتياجاً بالمنيا

صدى البلد

 

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، معرضاً لمنتجات مركز التدريب المهنى التابع لمديرية العمل ، بجمعية حسن الخلق بقرية تندة مركز ملوى ، وذلك لتوزيع منتجات دورات التفصيل والخياطة ، وعددها 377 قطعة من الملابس الجاهزة على الأسر الأكثر احتياجاً بالمجان ، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية بالقرية ، وذلك ضمن جهود المديرية فى تدريب الشباب من الجنسين فى القرى الأكثر إحتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل من خلال الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف دورات التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وأضافت مدير المديرية انه يمكن للراغبين فى الحصول على البرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة التسجيل بمقر مركز التدريب أو إدارة بحوث العمالة بمقر ديوان المديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة وخارجها ..

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