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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نادر نور الدين: تبطين الترع كان توصية من الاتحاد الأوروبي وحقق المطلوب

صدى البلد

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة، إن الدولة أنشأت 3 محاور لتنمية الموارد المائية، أولا بتحلية مياه البحر، وأنتجنا هذا العام مليار متر مكعب، وسننتج في 2030 3 مليارات متر مكعب وفي 2050 5 مليارات، وهي إضافة تكفي لري مليون فدان، وبدأنا ترشيد استهلاك المياه عن طريق تبطين الترع، والتوجه للري الحديث، ومعالجة المياه؛ لننتج 20 مليار متر مكعب تصلح في إنتاجها للتصدير والحفاظ على صحة المواطن. 

وأضاف نور الدين لـ"صدى البلد " بدأنا ننتج من الصوبات الزراعية التي تستهلك 20% فقط من المياه، وتضاعف المحصول 4 مرات، وبدأنا نستبعد الحاصلات المستنزفة للمياه، ونقلل مساحتها، مثل قصب السكر، والأرز، والموز، حيث أوقفنا الموز الصيفي، واكتفينا بزراعة الموز الشتوي وبالتالي الدولة تسير في طريق تنمية الموارد وتقليل الفقد والإهدار وتغيير السياسات الزراعية غير المستنزفة. 

وأكد أن تبطين الترع كان بناء على توصيات من الاتحاد الأوروبي، فخبراء الاتحاد الأوروبي على درايه كاملة بالمشروع، وأثبتت الأيام أن المشروع وفر لمصر حوالي 7 مليارات متر مكعب من المياه كانت تهدر من خلال الترع الطينية.

وتابع أن تحليه مياه البحر توفر مليار متر مكعب من المياه، ومحطة بحر البقر التي افتتحها الرئيس منذ عامين، توفر 2 مليار، وترعة الحمام والمحمودية ومحطه المعالجة الجديدة 2,5 مليار، وهذه المياه نستخدمها في مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وجنة، وغيرها من المشروعات التي دبرنا لها المياه قبل أن نبدأ، وقد تصل المشروعات لـ 2,5 مليون فدان. 

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