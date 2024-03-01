استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين

أفادت وسائل الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شنت قصفا مدفعيا طال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، سقط 3 شهداء و10مصابين جراء القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة حمد السكنية شمالي غربي خان يونس.



وأضافت الوكالة الفلسطينية بوصول إصابات لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح نتيجة استهداف الاحتلال مدرسة النازحين بمدينة حمد.

وقبل قليل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن أربعة مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا يعود لعائلة القريناوي في مخيم البريج، ما أدى لارتقاء أربعة شهداء على الأقل، ولإصابة عدد آخر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت فجر الخميس، مجزرة مروعة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 112 شهيدا ومئات الإصابات.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 112 منهم وإصابة المئات.

وبحسب مصادر طبية، فإن عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا في المكان المستهدف، وتمنع قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول إليهم.

ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه السابع والأربعون بعد المئة، إذ ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 30 ألف شهيد وما يزيد عن 70215 مصابا، وفق آخر إحصائية.