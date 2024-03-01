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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد إنتهاء أزمته مع الزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة بعد سداد الغرامة

صدى البلد

أكد أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أنه تولي ملف اللاعب في عام 2020 بعد صدور حكم نهائي ضد اللاعب، وتولي الدفاع عنه مع المحامي التونسي علي عباس، وتم بذل مجهودات مضنية، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت منذ خمس سنوات.

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قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كهربا سدد الغرامة عندما عاد للمشاركة وبعدما تألق مع الأهلي وأصبح هدافا للفريق، وبمساندة جماهير النادي الأهلي، واستطاع تجميع مبلغ الغرامة المالية، وكنا نقوم بتأجيل الأمد لحين تدبير المبلغ، وليس من أجل (تدبيس) اللاعب في مبلغ أكبر".

أضاف: "الغرامة تضامنية مع نادي أفيش البرتغالي، ومن حق اللاعب رفع قضية ضده، للحصول على 50% من الغرامة والتي تقدر بحوالي مليون و 200 ألف دولار، وهو الإجراء الذي سنقوم به خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "كهربا قام بدفع الغرامة كاملة، ومن ثم مقاضاة الطرف الثاني وخلال يومين سوف يتم اتخاذ إجراء قانوني في هذا الشأن، وتم اغلاق ملف الزمالك تماما".

وزاد: "الأهلي لم يكن طرفًا في ملف كهربا مطلقًا، ولم يتم تفويضي مطلقا من جانب النادي لأن الأهلي ليس له علاقة بالمشكلة، وزيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك ودية ولم يكن لها علاقة بالقضية، وحكم المحكمة الرياضية أكد أن الأهلي ليس طرفا في القضية".

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