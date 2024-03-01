وفاة شخص و14 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالمنيا

ننشر في " صدى البلد" أسماء المصابين الـ 14 والمتوفى الوحيد في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واخري ملاكي شمال مدينة سمالوط بالمنيا والذين تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص واخري ملاكي بحرى محور سمالوط الطريق الواصل بين الصحراوي الشرقي والغربي، واسفر الحادث عن مصابين.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين مصرع إسماعيل. ع. ع. 57 سنه إصابة 14 اخرين مصابين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم وهم هيثم. م. م40 سنه مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكريمة. ع. أ 42 سنة مصابة بجرح قطعي بالزراع الأيمن ومحمد. ع. أ 13 سنه اشتباه كسر بالضلوع وحمدي. ع. أ 11 سنه اشتباه كسر باليد اليسرى وابو بكر. ج. ا 14 سنه جرح باليد اليمنى ووليد. م. ع 42 سنه اشتباه كسر بالذراع الايسر وعبد الرحمن. ش. ع 36 سنه اشتباه كسر بالذراع الايسر ومحمد. ص. ش 37 سنه قدمه شديده بالضلوع واحمد. ص. ش 27 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج ونجاه. ف. ح 56 سنه اشتباه كسر بالعمود الفقري وصالح. ع. ع 54 سنه جرح بالراس وإبراهيم. ا. ع 73 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري وادهم. ع. أ 14 سنه اشتباه كسر بالذراع الايسر واحمد. م. ع 40 سنه اشتباه كسر بالساعد الايسر والساقي اليمنى والسيد. م. ا 50 سنه مقيم سحاجات وكدمات

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركة بالطريق.