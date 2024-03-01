النشرة الدينية.. أجمل ما يقال في يوم الجمعة وماذا يحدث عند قراءة سورة البقرة في المنزل؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة.. دار الإفتاء ترد



«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».. هل يتضمن النهي عن قضاء أيام من رمضان؟



8 أمور تحقق النجاة للمسلم.. بادر باغتنامها قبل رمضان



وزير الأوقاف: شهر رمضان سبيلنا للوصول إلى الله وعلينا حسن استقباله



دار الإفتاء توضح فضل مراعاة أصحاب الأعذار في خطبة الجمعة



ماذا يحدث عند قراءة سورة البقرة في المنزل؟ أسرار عظيمة تعرف عليها



حكم الدعاء بين الخطبتين ووقت ساعة الإجابة يوم الجمعة



بث مباشر .. شعائر الجمعة الثالثة من شهر شعبان بمسجد عمر بن عبدالعزيز



أجمل ما يقال في يوم الجمعة .. ردد 100 دعاء مستجاب جامع للخيرات



دعاء للميت يوم الجمعة مستجاب .. ردده الآن وحتى غروب الشمس

