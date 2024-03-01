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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهاز شؤون البيئة بالشرقية يضبط 35 سيارة مخالفة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جودة الهواء، إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، لافتاً الى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وفي هذا الإطار قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور و قسم شرطة البيئة ، تم خلالها فحص عادم عدد 145 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ، وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 35 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

فى سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية ،قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة ، تم خلالها فحص عادم عدد 145 سيارة ، منها 85 سيارة تعمل بالسولار و60 سيارة تعمل بالبنزين واسفر الفحص على تحرير 25 مخالفة لسيارات تعمل بالسولار و10 مخالفات لسيارات تعمل بالبنزين بإجمالى35 مخالفة.

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وأضاف محافظ الشرقية أنه في إطار تعزيز الاستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها الى تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيزالملوثات في الهواء من أهمها "مبادرة كلايمثون للتنمية المستدامة" و" مبادرة 100مليون شجرة "و"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فضلاً عن التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثاً كالغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية بغرض توليد الكهرباء.

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