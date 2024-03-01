مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات يختتم فعالياته اليوم

تختتم اليوم الجمعة، فعاليات الجلسات النقاشية المنعقدة على هامش مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.

وتتناول جلسات اليوم، المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر، موضوعات حول المطارات الذكية المستدامة، وأيضا حول تطبيق التكنولوجيا في عمليات المطار المستدام.

وناقشت جلسات المؤتمر أيضا، التحديات والفرص للأنشطة غير المتعلقة بالطيران في افريقيا، وأيضا استخدام وقود الطيران المستدام في المطارات الافريقية، إضافة إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية في المطارات الأفريقية، وكيفية خلق مناخ مناسب للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص.

بدأت اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا واجتماعات الرؤساء التنفيذين ومنتدي شركاء الأعمال، يوم السبت الماضي الموافق 24 فبراير، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (أفريقيا)، وسط حضور كبير من أهم المتخصصين في قطاع الطيران في افريقيا، حيث تحدثت عن دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي خاصة مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات ، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا.

وانطلقت فعاليات معرض ومؤتمر المجلس الدولي للمطارات –إقليم أفريقيا بالقاهرة ، في القاهرة، الذي نظمته الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يوم الاثنين الماضي الموافق 26 فبراير، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المصري.

وضم المؤتمر أكثر من 40 عارض من الشركات الرائدة في مجال خدمات الطيران في قارة افريقيا حيث يساهم كل منهم بابتكاراتهم ومنتجاتهم وأفكارهم الفريدة في عالم الطيران في إفريقيا.