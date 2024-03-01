جائزة مصر للتميز الحكومي تعلن مد موعد تلقي طلبات الترشح للدورة الرابعة

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن مد موعد تلقي طلبات ترشح الجهات المشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة 2024، إلى يوم الخميس الموافق 7 مارس الجاري، وذلك بناء على طلب عدد من الجهات لاستكمال البيانات المطلوبة.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جائزة مصر للتميز الحكومي تعد تتويجا لجهود الكوادر المصرية بالجهات المختلفة في تقديم خدمات متميزة للمواطن، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من الجائزة هو خلق روح التنافس والتميز بما ينعكس في تحسين جودة العمل ورفع كفاءة المؤسسات والمساهمة في تقديم خدمات أفضل.

من جانبه أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على الجائزة أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، مشيرا إلى أنه من المستهدف فتح باب تقديم طلبات الترشح على النظام الإلكتروني في أبريل القادم، على أن يتم غلق باب الترشح في يونيو 2024، لتبدأ عملية التقييم المكتبي والزيارات الميدانية والتحكيم خلال يوليو وأغسطس، ثم إعلان النتائج وتكريم الفائزين.



إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي قامت بتحديث أدلة الجوائز المؤسسية والخدمية وبعض أدلة الجوائز الفردية لتتماشى مع طبيعة عمل الجهات الحكومية والعمل من أجل تحقيق النتائج وتوضيح شروط المشاركة وآلية وأدوات التقييم، وتمت إتاحة الأدلة على الموقع الرسمي للجائزة



https://egea.gov.eg/Content.aspx?Id=1