عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثانية خلال 6 أشهر.. وكيل المهندسين يشيد بقرار زيادة معاشات أبناء المهنة

المهندس هشام سعودي
المهندس هشام سعودي

 

أشاد الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بقرار الجمعية العمومية زيادة المعاشات بقيمة 250 جنيه ليصبح المعاش 1600 جنيهًا، بدلاً من 1350 جنيها، وهي الزيادة الثانية في غضون 6 أشهر.

الزيادة الثانية خلال الستة أشهر الأخيرة بعد الزيادة السابقة التي أقرها مجلس النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي العامة في أغسطس من العام السابق بموافقته على المقترح المقدم من لجنة المعاشات برئاسة الدكتور هشام سعودي في بزيادة المعاشات من ١٢٠٠ جنيه إلى ١٣٥٠ جنيه.

ثقافة الإسكندرية تدشن عروضها بنوادي المسرح الإقليمي

وأكد سعودي أن النقابة حريصة كل الحرص علي الشعور بمهندسيها ومساعدتهم من أجل رفع المستوى المعيشي للمهندسين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.

انعقدت اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية التي اقرت بزيادة معاشات المهندسين لتصبح ١٦٠٠ جنيه بدلاً من ١٣٥٠ جنيه، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأقرت بداية تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بدايةً من شهر مايو المقبل .


جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة الدكتور أحمد البدوي وكيل النقابة ، المهندس محمود عرفات الأمين العام والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق ، المهندس محمود حمودة الأمين المساعد و المهندسة زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد، وذلك بعد قد أكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية بحضور 1032 مهندس بعد تأجيلها لمدة ساعتين من موعد إنعقادها.

الاسكندرية الجمعيه العموميه الدكتور هشام سعودى الزيادة الثانية المهندس طارق النبراوي النصاب القانوني هشام سعودي هيئة مكتب النقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

الموضوع كبير عليه.. هجوم عنيف من رضا عبد العال على مدرب الزمالك

ترشيحاتنا

الموافقة أونلاين.. توجيهات للقنصليات بمنح السائحين الوافدين لمصر إقامة 3 أشهر

صفقة ذهب مغشوش.. رحلة خطف شاب وابن عمه من الأقصر للعمرانية

عملان للخروج من أشد الضيق .. والرزق من حيث لا تحتسب

تراجع التضخم في مصر.. فيتش تشيد بصفقة رأس الحكمة : أكبر من توقعاتنا

سامح شكري: 2.4 مليون فلسطيني في غزة يحتاجون للمزيد من المساعدات

عضو بمجلس الزمالك يكشف مفاجأة بشأن غرامة كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ناقد يهاجم نسرين طافش بسبب إطلالتها الجريئة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان خطوبتها

موقف محرج لعروس أثناء حفل زفافها.. صور

تامر عبد المنعم يتولى إخراج أولى حفلات الخميس الأخير من كل شهر

أمريكا.. فيديو يظهر عملية اختطاف مروعة لامرأة في هذه الولاية | تفاصيل

فيديو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

صدمة للدولار بالسوق السوداء وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ