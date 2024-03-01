جامعة حلوان X أسبوع| برامج دراسية جديدة مع "أوروبا" .. ثنائي هولندي شهير يحيي حفلاً موسيقياً بمجمع الفنون والثقافة

رئيس جامعة حلوان:

سبعة مشاريع بحثية ممولة بجامعة حلوان من صندوق البحث العلمي

نأمل فى التعاون مع جامعات أوروبا فى إنشاء برامج جديدة فى عدة تخصصات

استغلال لوحات المواهب الفنية فى تجميل الحرم الجامعى

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع وقّع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة أوروبا بحضور بروفيسور موريتس فان رويجن، رئيس الجامعة. حول تفعيل البرامج المشتركة بين الجامعتين، فى مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة، والذكاء الاصطناعي،والفنون بنظام الدرجات المشتركة

وخلال اللقاء أكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تتميز بتخصصاتها وبرامجها النادرة والفريدة، لذا نأمل فى التعاون من خلال إنشاء برامج جديدة فى العديد من التخصصات، وايضا من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعمل الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولي.

وقدم الدكتور "قنديل" نظرة شاملة حول الجامعة، مسلطًا الضوء على الإنجازات البارزة والتطورات الأكاديمية التي حققتها الجامعة.

ومن المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للطلاب للالتحاق ببرامج مشتركة عالية الجودة.

وفي منتصف الأسبوع أقام مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الحفل الموسيقي للثنائي الهولندي الشهير "ثوروالد جورجنسن" و"كاميلا بيستروفا" .

وقد حضر الحفل عدد كبير من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة وطلابها، وقدّم الثنائي مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والتي أبهرت الحضور بروعتها وإتقان أدائها.

ومن جانبه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته باستضافة الثنائي الهولندي الموسيقي المشهور "ثوروالد جورجنسن" و"كاميلا بيستروفا"، مشيراً إلى أن هذه الحفلات الموسيقية تسهم في إثراء الحياة الثقافية بالجامعة.

وأضاف قنديل "نحرص في جامعة حلوان على تنظيم العديد من الانشطة الطلابية المختلفة و الندوات الثقافية و العلمية و البرامج التدريبية وذلك حرصاً من الجامعة علي تنمية قدرات الطلاب البدنية و العقلية و اكتشاف المواهب الخاصة بهم و الترفيه عنهم في فترة الدراسة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع، بالمستوى الرفيع الذي قدمه الثنائي الهولندي خلال الحفل الموسيقي، مؤكداً استمرار المجمع في التعاون مع أبرز الفنانين العالميين لإقامة الحفلات والمعارض الموسيقية والفنية بالجامعة.

في إطار دعم جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، لقطاع البحث العلمي وخلق مناخ محفز للمشروعات البحثية الممولة من صندوق البحث العلمي بالجامعة، قدم صندوق البحث العلمى السبق فى التمويل حيث طرح (300000 جنيه) لتمويل مشاريع النانو تكنولوجي، وتمويل مشاريع طلبة (الليسانس - والبكالوريوس ) بقيمة (60000)

وقد فاز بالتمويل الدكتور ثروت غانم عبد القادر عمر بكلية العلوم عن مشروع الفضة النانوية المصنعة حيويا كمكافحه إصابة الطحال التي يسببها تعفن الدم، بقيمة تمويل 300000 جنية، وفاز الدكتور أحمد عصمت عبد المنعم على بكلية العلوم عن مشروع دراسة النشاط الوقائي العصبي المحتمل لجزيئات النانونية للسيلينيوم المصنع حيويا بابيجالوكاتسين جاليت ضد الفصام والاكتئاب في الجرزان، بقيمة تمويل 300000 جنيه، وفاز الباحث صهيب على رمضان بكلية العلوم بقيمة تمويل 54200 جنيه عن مشروع توصيل الحمض النووي الريبوزي المرسال الخاص ببروتين على حامل نانوي كعلاج مستحدث لمرض الزهايمر، والباحث احمد عزت مصطفى عبد الحميد بكلية العلوم بقيمة التمويل 50000 جنيه عن مشروع اكتشاف منتج طبيعي مغلف بجسيم لعلاج وتقليل التليف الكبدي في الفئران على أسس من تقنيات المعلوماتية الحيوية.

كما فازت الدكتورة شرين حمدي عطية إبراهيم بكلية التربية بقيمة تمويل 150000 جنية عن مشروع

ACHIEVING OPTIMUM FUNCTIONAL PROPERTIES OF SCRUBS FABRICS USINGNANOTEECHNOLOG، وفازت الدكتورة ايه السيد محمد احمد بكلية الفنون تطبيقية بقيمة تمويل 300000 جنيه عن مشروع اكساب السجاد النصف ميكانيكي خاصيتي التنظيف الذاتي ومقاومة البكتيريا، والباحثة رانيا مختار على محمد بكلية الصيدلة بقيمة تمويل 15000 جنيه عن مشروع الوقاية باستخدام ديكسلانسوبرازول ضد موت الخلايا بيروبتوتيك في الرئة المسبب بواسطة البليوميسين في الفئران.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن البحث العلمى يأتى فى مقدمة اهتمامات الدول الكبرى باعتباره المحرك الأساسى لتقدم الدول وتسعى جامعة حلوان لمواكبة خطة الدولة 2030 والتقدم فى كافة القطاعات منها القطاع البحثى والعلمى ولاسيما وأن البحث العلمي يشكل أحد أهم الأرکان الاستراتيجية التي تتبناها جامعة حلوان وتعد ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

وبدوره أوضح الدكتور عماد أبو الدهب على حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

ومع نهاية الأسبوع افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر الذى نظمته أسرة من أجل مصر المركزية، بمجمع الفنون والثقافة.

كما حضر فعاليات الافتتاح عدد من الفنانين التشكيليين ومنهم الفنان علي عبد الفتاح يوسف، الفنانة مها جميل عبد الكريم، الفنان شريف مهدي، محسن ابو العزم، والكاتب الفنان الدكتور عمرو الدمرداش، والمخرج السينمائي علاء نصر، واليوتيوبر نقششة.

وفي كلمته أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بأهمية هذا المعرض في تشجيع المواهب الفنية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم وطموحاتهم نحو مستقبل مصر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الفنية والثقافية كركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وحث الدكتور قنديل على ضرورة استغلال اللوحات فى تجميل الحرم الجامعى.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات، وأن معرض "لون حلمك" يعد فرصة قيمة لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة وتشجيعها على مواصلة الإبداع وخدمة الوطن.

كما أوضح الدكتور محمد حلمى رائد الاسرة ان المعرض هدف إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتسويق منتجاتهم الإبداعية من خلال استضافة شخصيات بارزة في مجال الفنون، مبينا انه تم تقديم ٤٠٠ عمل فنى.

وأوضح الأستاذ ياسر جبالى مسئول الاسرة انه تم مشاركة طلاب كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، بالمعرض إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.

وفي ختام افتتاح فعاليات المعرض تم تكريم الضيوف وكذلك العمداء المشاركين بالمعرض ولجنة التحكيم .