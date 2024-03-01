وزير الخارجية الفلسطيني: رفح ستشهد مذب.حة كبرى إن لم يتوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن لم يتوقف إطلاق النار في فلسطين خلال الأسابيع المقبلة، فإنها ستكون إزاء جديدة على مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف "المالكي"، خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»، ان مدينة رفح الفلسطينية ستشهد خرابا ومذبحة كبرى إن لم يتوقف إطلاق النار خلال أسابيع: "أشكر جنوب أفريقيا على جهودها بسبب رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية".

وتابع: "عندما ننظر إلى الجانب الإسرائيلي وأجوبتهم في المرافعة، فقد كان يتحدث عن أن المحكمة الدولية ليس لها صلاحيات ويتحدثون عن أحداث بعيدة عن الواقع الذي قُتل فيه 30 ألف فلسطيني جُلهم من الأطفال والنساء".

وواصل: "إن لم يأخذ المجتمع الدولي قرارا قويا حازما إزاء إسرائيل، فإنها لن تقبل وقفا لإطلاق النار وإذا لم تكن هناك إرادة دولية من أجل فرض عقوبات على الجانب الإسرائيلي، فإننا لن ننجح في الوصول إلى حل، والإرادة الدولية ناقصة".