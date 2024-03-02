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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |آداب القاهرة تزف بشرى ساره لطلاب الساعات المعتمدة… كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة القليوبية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم..كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة القليوبية

 

تنطلق اليوم السبت الموافق ٢ مارس القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

 

١٢ مارس … دار علوم القاهرة تغلق باب الالتماس لطلاب الليسانس

 

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التماسات دور يناير لمرحلة الليسانس العليا لعام 2023-2024 .

 

آداب القاهرة تزف بشري ساره لطلاب الساعات المعتمدة

 

أصدرت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة.

 

رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية للطلاب لبناء الوعي

 

اطلقت جامعة حلوان مسابقة  بحثية فنية  لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي

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