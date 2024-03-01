خلاف حاد بين نتنياهو ووزير دفاعه حول زيارة الأخير لواشنطن دون موافقته.. تفاصيل

في تطور حديث، نشأت توترات داخل الحكومة الإسرائيلية حيث أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن اعتراضاته على رحلة وزير الدفاع بيني غانتس المقررة إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ووفقا لمصادر قريبة من نتنياهو تحدثت لأكسيوس، فإن قرار غانتس بالسفر إلى الولايات المتحدة افتقر إلى الموافقة اللازمة من رئيس الوزراء ويتعارض مع اللوائح الحكومية التي تتطلب موافقة وزارية على مثل هذه الرحلات. وتم التأكيد على أنه يتعين على كل وزير الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطط السفر، وفقًا للبروتوكول الحكومي.

وظهر الأمر للعلن عندما عبر نتنياهو عن استيائه مباشرة لغانتس خلال مكالمة هاتفية اليوم. ونقل مصدر مقرب من نتنياهو أن رئيس الوزراء كرر بقوة أن "دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".

ويسلط هذا التطور الضوء على التوترات الكامنة بين معسكر نتنياهو وفصيل غانتس داخل الحكومة الإسرائيلية. كما أنه يثير تساؤلات بشأن البروتوكولات والإجراءات التي تحكم اللقاءات الوزارية، وخاصة تلك التي تنطوي على اجتماعات دولية رفيعة المستوى.