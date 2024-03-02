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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

صدى البلد

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات سيد عبد الحفيظ بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وجاء رد سيد عبد الحفيظ كالاتي  :في حاجات بتمس مكانة وتاريخ النادي.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض نهائي كأس مصر.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة، ويبدأ يوم الإثنين، الاستعداد لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر”.

 

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

أرقام رمضان صبحي التعاقد مع رمضان صبحي رجوع رمضان صبحي للاهلي الإعلامي مهيب عبد الهادي

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